Міністр фінансів обговорив можливості співпраці з американським банком Morgan Stanley

Міністр фінансів України Олександр Данилюк обговорив можливості співпраці з керівництвом одного з найбільших американських банків Morgan Stanley.

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Як написав міністр на своїй сторінці в соцмережі Facebook, зустріч з керівництвом банку відбулася сьогодні, 26 липня.

"Обговорили поточну фінансово-економічну ситуацію в Україні, прогнози на наступний рік і можливості для співпраці", - зазначив Данилюк.

Довідка УНІАН. Morgan Stanley (Морган Стенлі) – великий американський банківський холдинг, який базується в Нью-Йорку (США). Банк заснований у 1935 році Генрі Морганом (Henry S. Morgan) і Гаральдом Стенлі, які були одними з акціонерів банку JP Morgan & Co., шляхом відділення від материнської компанії (JP Morgan & Co). Входить до числа найбільших банків у світі.