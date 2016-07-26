Українська "дочка" Альфа-Банку з початку року отримала 1,3 мільярда прибутку

Один з найбільших в Україні банків за обсягом активів "Альфа-Банк" (Україна) за підсумками першого півріччя отримав 1,288 мільярда гривень прибутку, в той час як за аналогічний період минулого року банк отримав 610,985 мільйона гривень збитку.

Як повідомляється у звітності банку в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, з початку року його активи знизилися на 2,2% - до 41,428 мільярда гривень, зобов'язання – на 5,6%, до 37,516 мільярда гривень, власний капітал зріс в 1,5 рази - до 3,913 мільярда гривень.

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Раніше банк повідомляв, що за підсумками 2015 року отримав 2,658 мільярда гривень збитку, що на 21,2% більше збитку за 2014 рік.

Довідка УНІАН. "Альфа-Банк" (Україна) працює на ринку України з 2001 року і є одним з найбільших банків за обсягом активів. Банк є частиною міжнародного консорціуму "Альфа-Груп".

У січні цього року холдингова компанія ABH Holdings S. A., яка володіє "Альфа-Банком", підписала угоду з італійською банківською групою UniCredit Group про купівлю 100% акцій "Укрсоцбанку". Закриття угоди очікується 2016 року. Після її завершення планується об'єднання банку протягом кількох років з "Альфа-Банком" (Україна).