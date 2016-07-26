Нацбанк зберіг офіційну гривню на рівні 24,78 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 липня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2478,5259 (26 липня – 2478,7745)

100 EUR – 2725,6349 (26 липня – 2722,1902)

10 RUR – 3,7701 (26 липня – 3,8183)

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Як повідомляв УНІАН, 26 липня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,79/24,80 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,2710/27,2820 гривні/євро, відносно російського рублю – на рівні 0,3740/0,3750 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 24,7853 гривні/долар, станом на цю годину укладено 450 угод на суму 361,40 мільйона доларів.