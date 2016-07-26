Україна не планує повертати Росії $3 мільярди "кредиту Януковича" - Мінфін

Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк в ефірі Еспресо.TV.

«Наша позиція - що це був примус, що під політичним впливом змусили взяти ці кошти. Тому наша позиція, що ми не маємо їх повертати», - заявив міністр.

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Він підкреслив, що внаслідок агресії РФ було анексовано український Крим та розв’язано військовий конфлікт на сході України, внаслідок чого наша країна втратила значну частину економіки.

«Я не бачу, чому Україна має ці кошти повертати. Саме така наша позиція у суді, і ми будемо її доводити», - додав Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, Росія звернулася до Високого суду Лондона з позовом до України в лютому 2016 року. Кредит був виданий шляхом викупу євробондів України через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавною.

Україна включила російський кредит до периметру реструктуризації держборгу, яку успішно завершила щодо 13 із 14 випусків облігацій у листопаді минулого року. «Російські» облігації не ввійшли до переліку паперів, які пройшли реструктуризацію й підлягають обміну на нові папери, у зв`язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі. Під час переговорів російська сторона в публічних заявах наполягала на отриманні кращих умов, ніж у інших кредиторів - учасників реструктуризації, що заборонено меморандумом про обмін облігацій, укладеним між Україною і власниками реструктуризованих облігацій.

Україна проводила реструктуризацію держборгу в рамках програми з Міжнародним валютним фондом, схваленої Радою директорів МВФ у березні минулого року. У грудні МВФ визнав борг України перед Росією офіційним, оскільки з`ясувалося, що власником цього боргу був і залишається уряд РФ. Водночас Фонд пом`якшив вимоги своєї політики кредитування країн, що мають боргові проблеми, зокрема й щодо суверенного боргу, що дасть змогу низці країн, включаючи Україну, продовжити співпрацю з МВФ навіть за умови невиплати боргів, зокрема «російського» боргу.

У зв`язку з відмовою РФ від участі в борговій операції, Кабінет міністрів України в грудні минулого року ввів мораторій на виплату за «російськими» бондами і доручив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів нашої країни в суді. Згодом рішенням Верховної Ради України цей мораторій був встановлений як безстроковий.

За оцінками опитаних УНІАН юристів і експертів боргового ринку, майбутній судовий розгляд із Росією буде складним і займе кілька років. Разом із тим експерти вважають, що цей розгляд не загрожує особливим дискомфортом для нашої країни, а рішення суду на користь Росії не буде достатньою підставою для миттєвої сплати боргу, при цьому Україна не відчуватиме проблем із отриманням нових кредитів від Міжнародного валютного фонду та інших офіційних кредиторів.