Мінфін очікує засідання ради директорів МВФ з українського питання наприкінці серпня

Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк в ефірі Еспресо.TV.

«Ми переговори завершили, і зараз це питання МВФ, коли вони призначать збори», - сказав міністр, відповідаючи на питання стосовно термінів надання чергового траншу кредиту МВФ.

За його словами, засідання не може відбутись на початку серпня через те, що на перші три тижні серпня припадає період відпусток ради директорів МВФ.

«Ми орієнтуємось саме на кінець серпня і по такому графіку рухаємось», - додав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, рада директорів ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду не внесла Україну в розклад своїх засідань, розпланованих до 29 липня включно.

МВФ схвалив програму співпраці з Україною з використанням механізму розширеного фінансування у березні 2015 року терміном на 4 роки і обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Торік Україна отримала за програмою 2 транші обсягами 5 і 1,7 млрд дол. Восени 2015 року Київ повинен був пройти другий перегляд програми й отримати третій транш у розмірі 1,7 млрд дол. Однак, ситуацію ускладнили проведені в жовтні вибори до місцевих рад, а потім серйозні політичні суперечки навколо податкової реформи та формування бюджету на 2016 рік. Співпрацю з МВФ було фактично «заморожено». На початку 2016 року політичне протистояння гілок влади в Україні посилилося. Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард закликала українську владу вирішити політичне протистояння і здійснити ряд термінових заходів для подолання корупції. Однак переговори з Фондом було відновлено лише наприкінці квітня - з приходом до влади нового уряду на чолі з екс-спікером парламенту Володимиром Гройсманом.