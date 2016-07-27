Молдова домовилася з МВФ про нову програму фінансування

Про це йдеться у заяві, яку зробила у Вашингтоні глава Місії експертів Міжнародного валютного фонду Іванна Владкова-Холлар, підбиваючи підсумки переговорів з владою Молдови в Кишиневі в період з 5 по 15 липня, інформує NOI.md.

Як зазначається, нова трирічна програма для Молдови буде фінансуватися МВФ за допомогою Механізму розширеного фінансування (EFF) і механізму Розширеного кредитування (ECF) для підтримки влади у виконанні програми економічних реформ. Як зазначила Іванна Владкова-Холлар, угоду за новою програмою з Молдовою планується затвердити на засіданні Ради директорів МВФ у жовтні, у разі, якщо молдовська влада запровадить узгоджений пакет пріоритетних дій.

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Новий механізм фінансування Молдови EFF/ECF має пріоритетною метою швидко поліпшити ситуацію щодо управління у фінансовому секторі та нагляду за цим сектором. Нова програма МВФ покликана стати каталізатором для деблокування зовнішнього фінансування з боку донорів та сприянню економічному розвитку, і вона буде ґрунтуватися на двох стовпах: політиках забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності та структурних реформах для сприяння економічному зростанню.