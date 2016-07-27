Квартальний прибуток Apple скоротився на 27%

Чистий прибуток Apple за дев'ять місяців 2016 фінансового року, що завершився 25 червня, у річному вираженні знизився на 13,2%, до 36,673 мільярда доларів, випливає з звітності компанії.

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Прибуток на одну акцію за звітний період становив 6,62 долара проти 7,25 долара роком раніше. Виручка компанії також зменшилася - на 7,3%, до 168,787 мільярда доларів у порівнянні з аналогічним періодом попереднього фінроку, передає Прайм.

За підсумками третього кварталу чистий прибуток Apple знизився на 26,9%, до 7,796 мільярда доларів. Прибуток на одну акцію за звітний період становив 1,42 долара проти 1,85 долара роком раніше; експерти прогнозували показник на рівні 1,38 долара за акцію. Виручка компанії скоротилася на 14,6%, до 42,358 мільярда доларів у порівнянні з аналогічним періодом попереднього фінроку.

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Продажі iPhone в третьому кварталі становили 40,399 мільйона одиниць, що на 15% менше в річному вираженні. Продажі iPad знизилися на 9% порівняно з аналогічним періодом минулого фінроку, до 9,950 мільйона одиниць. Даних за кількістю проданих Apple Watch компанія не представила. Найбільший обсяг продажів відмічений в США, де виручка компанії становила 17,963 мільярда доларів (зниження на 6% у річному вираженні). Найменша виручка зафіксована в регіоні АТР (за винятком Японії та Китаю) - 2,375 мільярда доларів, що на 25% менше показника 2015 фінроку.

За підсумками всього 2016 фінансового року Apple очікує виручку на рівні 45,5-47,5 мільярда доларів, а також операційні витрати в діапазоні 6,05-6,15 мільярдів доларів. У звітності також зазначається, що рада директорів компанії схвалила квартальні дивіденди на рівні 0,57 долара за акцію. Виплати відбудуться 11 серпня 2016 року.

Американська корпорація Apple була заснована в 1976 році Стівом Джобсом, Стівом Возняком і Рональдом Уейном. Штаб-квартира компанії знаходиться в Купертіно, штат Каліфорнія. Apple займається виробництвом персональних і планшетних комп'ютерів, аудіоплеєрів, телефонів, "розумних годинників" і програмного забезпечення.