НБУ визнав неплатоспроможним Державний земельний банк

Національний банк України прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних Державного земельного банку.

Як повідомляється на сайті НБУ, з березня 2016 року банк належав до категорії проблемних у зв'язку з конфліктом інтересів у фінустанові, проте до теперішнього часу не виконав вимоги регулятора щодо усунення порушень, при цьому ситуація в банку почала погіршуватися.

«Оскільки протягом терміну, встановленого законом, діяльність банку не була приведена у відповідність до вимог Національного банку, регулятор зобов'язаний був прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних», - наголошується в повідомленні.

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Також повідомляється, що оскільки в банку не були розміщені вклади фізичних осіб, навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у зв'язку з прийнятим рішенням відсутнє.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів створив «Державний земельний банк» у 2012 році для операцій із земельними ділянками і майновими правами на земельні ділянки. 100% акцій банку належить державі через Міністерство фінансів України.

«Держзембанк» почав роботу в жовтні 2013 року, проте через дефіцит бюджетних асигнувань так і не була проведена інвентаризація земель сільгосппризначення і їх правильна оцінка, в зв'язку з чим робота банку фактично блокувалася.

У лютому 2016 року Кабмін затвердив стратегію розвитку держбанків, в рамках якої для несистемоутворюючих банків, включаючи «Держзембанк», передбачений вихід держави з капіталу як шляхом приватизації, так і ліквідації до кінця 2017 року.

Світлана Скосирська обіймала посаду голови правління «Держзембанк» з квітня 2013 року і була обрана на зазначену посаду строком до 15 квітня 2018 року. До цього протягом двох років вона займала посаду голови правління банку «Київ».

У лютому цього року наглядова рада «Держзембанк» повідомила, що не прийняла відставку Скосирської, і вона продовжить виконання своїх обов'язків на посаді голови правління банку.