Японія спрямує $266 мільярдів на стимулювання економіки

Японія прийме комплекс заходів щодо стимулювання економіки загальною вартістю 28 трлн ієн ($266 млрд), у тому числі й для подолання негативних наслідків рішення жителів Великобританії про вихід зі складу Євросоюзу, повідомляє Kyodo News з посиланням на заяву прем'єр-міністра країни Сіндзо Абе.

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Очікується, що уряд Японії збільшить бюджетні видатки на будівництво інфраструктурних об'єктів, на стимулювання зростання експорту сільськогосподарської продукції і на залучення більшої кількості іноземних туристів, передає RNS.

Раніше Абе наказав уряду розробити план зі стимулювання економіки, це пов'язано зі зниженням споживання і скороченням обсягу інвестицій.

Безпосередньо з бюджету буде виділено близько $2,9 млрд, відзначає Reuters. Інші кошти планується залучити за рахунок позик та інвестиційних програм.