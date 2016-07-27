Прибуток найбільшого німецького банку впав у 5,4 раза

Чистий прибуток найбільшого німецького банку - Deutsche Bank - за підсумками першого півріччя 2016 року впав у 5,37 разв в річному вираженні - до 256 мільйонів євро, йдеться у фінансовій звітності банку.

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Збиток на акцію становив 0,03 євро проти прибутку у 0,78 євро роком раніше. Виручка склала 15,454 млрд мільярда євро, що на 21% менше показника за аналогічний період минулого року, передає Прайм.

Чистий прибуток за підсумками другого кварталу 2016 року становив 20 мільйонів євро, що в 40 раз менше за показник 2015 року. Збиток на акцію склав 0,19 євро проти прибутку у 0,40 євро на акцію роком раніше. Виручка банку за звітний період досягла значення в 7,386 мільярда євро, скоротившись на 20% в річному вираженні.

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Падіння виручки банк пояснює складними ринковими умовами, а також проблемами, з якими стикається Deutsche Bank у досягненні свого стратегічного плану до 2020 року.

Deutsche Bank - найбільший за розміром активів банк Німеччини, заснований в 1870 році. Чистий збиток за 2015 рік становив 6,772 мільярда євро проти прибутку роком раніше на рівні 1,691 мільярда євро. Це перший річний збиток банку з 2008 року.

В рамках стратегічного плану розвитку групи Strategy 2020, Deutsche Bank планує скоротити 15 тисяч співробітників. Банк також планує продати активи приблизно на 4 мільярди євро. Крім того, фінансова організація планує завершити роботу в 10 країнах світу - в Аргентині, Чилі, Мексиці, Уругваї, Перу, Данії, Фінляндії, Норвегії, Мальті і в Новій Зеландії.