Twitter знизив збиток до $187 мільйонів

Чистий збиток сервісу мікроблогів Twitter Inc. за першу половину 2016 року знизився в річному вираженні на 37,4%, до 186,948 мільйона доларів, йдеться в повідомленні компанії.

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Чистий збиток в перерахунку на одну акцію становив 0,27 долара проти збитку в 0,46 долара роком раніше. Виручка становила 1,196 млрд, збільшившись приблизно на 27%, передає Прайм.

За підсумками другого кварталу чистий збиток Twitter знизився в річному вираженні на 21,5%, до 107,217 мільйона доларів. Чистий збиток в перерахунку на одну акцію становив 0,15 долара проти збитку в 0,21 долара роком раніше.

Аналітики очікували прибуток на акцію в розмірі 0,1 долара. Виручка Twitter зросла на 20% порівняно з другим кварталом 2015 року, до 602 мільйонів доларів. При цьому виручка від реклами зросла в річному вираженні за підсумками кварталу на 18%, до 535 мільйонів доларів.

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Кількість місячних активних користувачів Twitter у другому кварталі становила 313 мільйонів осіб, що на 3% більше за аналогічний показник за квітень-червень 2015 року. В першому кварталі 2016 року показник досяг значення в 310 мільйонів осіб.

Згідно з прогнозом Twitter, в третьому кварталі компанія очікує виручку в розмірі 590-610 мільйонів доларів. Скоригований показник EBITDA, на думку керівництва, становитиме 135-150 мільйонів доларів, що нижче попереднього прогнозу компанії у 145-155 мільйонів доларів. Обсяг капітальних витрат за весь 2016 рік досягне значення в 300-375 мільйонів доларів.

Американська компанія Twitter Inc. була заснована в 2006 році. Основний продукт компанії - соціальна мережа для обміну короткими повідомленнями. Штаб-квартира знаходиться в Сан-Франциско, штат Каліфорнія.