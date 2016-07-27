Гройсман доручив перевірити держзакупівлі кінця березня на 20 мільярдів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу доручив відповідним міністерствам перевірити державні закупівлі на загальну суму 20 млрд грн, які були проведені за останні чотири дні березня 2016 року перед набранням чинності закону про державні закупівлі з 1 квітня.

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"Я вам пропоную скасувати всі ці тендери, перейти через 1 серпня і перейти на систему Prozorro. Ми проведемо аналітику. Ми в змозі проаналізувати 20 млрд грн конкретних тендерів. У нас з 1 серпня будуть аналоги закупівель, з якими ми порівняємо. Я закликаю сьогодні всі 20 млрд грн проаналізувати за кожним тендером, напрямом, міністерством, скасувати і з 1 серпня перейти на Prozorro", - заявив Гройсман.

Також прем'єр доручив контролюючим і силовим органам звернути особливу увагу не тендери, проведені наприкінці березня.

"Арсене Борисовичу (Аваков, міністр внутрішніх справ - УНІАН), я думаю, що вам, вашим службам потрібно звернути на це увагу. Також ми дамо доручення ДФІ (Державна фінансова інспекція - УНІАН) перевірити тендери", - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 25 грудня 2015 року прийняла закон, що встановлює обов'язкове проведення усіх державних закупівель через систему електронних закупівель Prozorro з 1 квітня 2016 року для міністерств і великих держкомпаній, а з 1 серпня 2016 року – для всіх держкомпаній і держорганів.