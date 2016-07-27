"Комерційний індустріальний банк" залучив іноземного інвестора

Акціонери «Комерційного індустріального банку» досягли угоди про придбання 100% акцій фінустанови іноземним інвестором.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі банку, дана інформація буде надана у Національний банк України сьогодні, 27 липня, і процедура реєстрації істотної участі у капіталі банку буде проведена відповідно до чинного законодавства і нормативних вимог регулятора після надання відповідного пакету документів.

При цьому, як пояснили в прес-службі, ім'я інвестора не може бути оприлюднено до завершення угоди. «За результатами попереднього аналізу діяльності банку іноземний інвестор відзначає високу прозорість процедур та дотримання міжнародних стандартів ведення бізнесу», - запевнила голова наглядової ради банку Ганна Венглинська.

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Також у банку повідомили, що прибуток фінустанови в першому півріччі становив 1,212 млн грн, активи з початку року зросли на 21,247 млн грн – до 293,832 млн грн станом на 1 липня. У травні поточного року банк збільшив статутний капітал на 16 млн грн – до 128,6 млн грн.

Довідка УНІАН. «Комерційний індустріальний банк» працює на ринку України з 1993 року. Ключовими власниками банку є громадянин України Юрій Сидоренко, який проживає в ОАЕ, через міжнародну групу Trustcor і громадянин України Євген Казьмін, який живе у Києві.