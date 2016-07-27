Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в "Держзембанк"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в «Державний земельний банк», про визнання неплатоспроможним якого Національний банк України повідомив пізно ввечері вчора, 26 липня.

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Як повідомляється на сайті фонду, тимчасову адміністрацію введено на один місяць - до 26 серпня включно, а тимчасовим адміністратором призначено Андрія Федорченка.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України ухвалив рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних «Державного земельного банку». За інформацією регулятора, з березня 2016 року банк належав до категорії проблемних у зв'язку з конфліктом інтересів, проте до цього часу не усунув порушення, а ситуація в банку почала погіршуватися.

Також Нацбанк повідомляв, що оскільки в банку не були розміщені вклади фізичних осіб, навантаження на Фонд гарантування вкладів фізосіб у зв'язку з ухваленим рішенням відсутнє.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів створив «Державний земельний банк» у 2012 році для операцій із земельними ділянками і майновими правами на земельні ділянки. 100% акцій банку належать державі через Міністерство фінансів України.

«Держзембанк» почав роботу в жовтні 2013 року, однак через дефіцит бюджетних асигнувань так і не була проведена інвентаризація земель сільгосппризначення та їх правильна оцінка, у зв'язку з чим робота банку фактично блокувалася.

У лютому 2016 року Кабмін затвердив стратегію розвитку держбанків, у рамках якої для системоутворюючих банків, включаючи «Держзембанк», передбачено вихід держави з капіталу як шляхом приватизації, так і ліквідації до кінця 2017 року.

Світлана Скосирська обіймала посаду голови правління «Держзембанку» з квітня 2013 року і була обрана на цю посаду до 15 квітня 2018 року. До цього протягом двох років вона обіймала посаду голови правління банку «Київ».

У лютому цього року наглядова рада «Держзембанку» повідомила, що не прийняла відставку Скосирської, і вона продовжить виконання своїх обов'язків на посаді голови правління банку.