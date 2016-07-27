У Кремлі відповіли на заяву Данилюка про відсутність планів повертати РФ "кредит Януковича"

У Кремлі заявили, що 3 млрд дол. за кредитом, отриманим у грудні 2013 року за домовленістю між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем, як і раніше, вважають суверенним боргом України.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Росія послідовно артикулює свою позицію - ми вважаємо це суверенним боргом, державним боргом з відповідними наслідками для фінансових зобов'язань України», - сказав Пєсков.

При цьому він відмовився відповідати на запитання, які дії прийматиме РФ у ситуації відмови України виплатити цей кредит.

«Я поки не можу сказати, які і коли будуть робитися кроки, але, безумовно, російська сторона залишає за собою право реагувати відповідним чином у юридичній та міжнародної площині з метою захисту своїх, в даному випадку суверенних комерційних інтересів», - сказав Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, 26 липня міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що Україна не планує повертати Російської Федерації 3 млрд дол. за кредитом, отриманим у грудні 2013 року за домовленістю між Путіним і Януковичем.

«Наша позиція - це був примус, під політичним впливом змусили взяти ці кошти. Тому наша позиція, що ми не повинні їх повертати», - заявив міністр.

Він підкреслив, що у результаті агресії РФ було анексовано український Крим і розв'язано військовий конфлікт на сході України, в результаті чого наша країна втратила значну частину економіки.

«Я не бачу, чому Україна має ці кошти повертати. Саме така наша позиція у суді, і ми будемо її доводити», - додав Данилюк.

Довідка УНІАН. Росія звернулася до Високого суду Лондона з позовом до України щодо боргу у лютому 2016 року. Кредит було видано шляхом викупу євробондів України через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, проте російська сторона наполягає, що позика є міждержавним.

Україна включила російський кредит у периметр реструктуризації держборгу, яку успішно завершила за 13 з 14 випусків облігацій у листопаді минулого року. «Російські» облігації не увійшли до переліку паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери, у зв'язку з відмовою РФ від участі у цьому процесі. Під час переговорів російська сторона у публічних заявах наполягала на отриманні кращих умов, ніж для інших кредиторів - учасників реструктуризації, що заборонено меморандумом про обмін облігацій, укладеним між Україною та власниками реструктурованих облігацій.

Україна проводила реструктуризацію держборгу у рамках програми з Міжнародним валютним фондом, схваленої Радою директорів МВФ у березні минулого року. У грудні МВФ визнав борг України перед Росією офіційним, оскільки з'ясувалося, що власником цього боргу був і залишається уряд РФ. Водночас Фонд пом'якшив вимоги своєї політики кредитування країн, що мають боргові проблеми, у тому числі і за суверенним боргом, що дозволить низці країн, включаючи Україну, продовжити співпрацю з МВФ навіть у разі невиплати боргів, зокрема «російського» боргу.

У зв'язку з відмовою РФ від участі у борговій операції, Кабінет міністрів України у грудні минулого року ввів мораторій на виплату за «російськими» бондами і доручив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів нашої країни у суді. Згодом рішенням Верховної Ради України цей мораторій було встановлено як безстроковий.