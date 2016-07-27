У Мінекономрозвитку підрахували економію завдяки Prozorro

Середня економія коштів на закупівлі, що проводяться в електронній системі Prozorro, порівняно з сумою коштів, закладених в бюджеті на проведення закупівель, становить 16%.

Про це заявив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов на засіданні уряду в середу.

"Ми навіть дещо здивовані рівнем середньої економії на закупівлях. Там, де ми вже бачимо ціни, для 61 тисяч процедур (рівень середньої економії - УНІАН) 16%", - сказав він.

За словами Нефьодова, економія держкоштів завдяки Prozorro з початку року склала близько 2,5 мільярда гривень, і система знаходиться на фінальному етапі технічної підготовки перед її впровадженням для всіх державних замовників.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 25 грудня 2015 року прийняла закон, що встановлює обов'язкове проведення усіх державних закупівель через систему електронних закупівель Prozorro з 1 квітня 2016 року для міністерств і великих держкомпаній, а з 1 серпня 2016 року – для всіх держкомпаній і держорганів.

Економія бюджетних коштів завдяки системі електронних державних закупівель Prozorro в травні 2016 року склала 217 мільйонів гривень при 16,4 тисячі проведених тендерів. Очікується, що за підсумками 2016 року використання Prozorro дозволить заощадити близько 5 мільярдів гривень до 2017 року - 50 мільярдів гривень.

Українська система Prozorro отримала міжнародну премію у сфері закупівель World Procurement Awards (WPA) в номінації Public Sector.