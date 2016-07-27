Україна і Малайзія підпишуть угоду про усунення подвійного оподаткування

Кабінет міністрів України уповноважив міністра закордонних справ Павла Клімкіна підписати угоду про усунення подвійного оподаткування з Малайзією під час офіційного візиту президента Петра Порошенка в цю країну в серпні.

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Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу.

"Угода передбачає усунення подвійного оподаткування, а також посилення фінансового контролю", - сказав міністр фінансів Олександр Данилюк, представляючи постанову.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на засіданні 13 липня уповноважив міністра фінансів Олександра Данилюка підписати угоду з Люксембургом про приведення домовленостей щодо усунення подвійного оподаткування між країнами відповідно до принципів Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), що передбачає встановлення єдиних ставок оподаткування, посилення контролю та обміну інформацією фінансового моніторингу.