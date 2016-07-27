Доходи бюджету Дніпропетровщини за півроку становили понад 7 мільярдів гривень (інфографіка)

Доходи бюджету Дніпропетровської області за січень-червень 2016 року становили 7,2 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної державної адміністрації з посилання на голову ОДА Валентина Резніченка.

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Згідно з повідомленням, це на 15,6% більше, ніж планували на початку року. «Наш регіон отримав за перше півріччя на 1 млрд більше запланованого», - наголосив Резніченко.

Міста Дніпропетровщини перевиконали бюджет на 12,7%, це додаткові півмільярда гривень до бюджетів міст. Райони області перевиконали бюджет на 42% та понадпланово заробили 207,2 млн грн, зазначають в ОДА.

Об’єднані громади області за перші 6 місяців 2016-го отримали майже 300 мільйонів гривень, що на 21,1% або на 51 млн більше, ніж планували на початку року.

Обласний бюджет, за який відповідає Дніпропетровська ОДА, перевиконано більш ніж на 14%, це додаткові 180 млн грн до бюджету Дніпропетровщини.

Як повідомляв УНІАН, надходження до державного бюджету України в січні-липні 2016 року станом на 25 липня становили 282,946 млрд грн, що на 7,4% більше показника за аналогічний період минулого року на рівні 263,537 млрд грн.

Доходи місцевих бюджетів у січні-липні зросли на 47,5% - до 77,434 млрд грн.