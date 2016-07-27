Кияни задекларували 666 мільйонів гривень податків на доходи

Кияни 2016 року задекларували до сплати 666 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, отриманих 2015 року.

Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби в Києві з посиланням на начальника управління ДФС в Києві Людмилу Демченко.

"Виходячи з поданих громадянами декларацій про майновий стан і доходи, погоджено сум податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету в розмірі 666 мільйонів гривень, що на 292 мільйони гривень більше минулого року. 2015-го підсумком кампанії декларування (за 2014 рік – УНІАН) став показник надходжень на рівні 375 мільйонів гривень", - цитуються в повідомленні слова Демченко.

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Вона також нагадала, що громадяни мають сплатити до 1 серпня задекларовані суми податку, минаючи нарахування штрафних санкцій.

"Громадяни, які подали декларації про майновий стан і доходи за 2015 рік, задекларували доходи, з яких податок не утримувався, зокрема, що здається в оренду рухомого та нерухомого майна, продажу майнових і немайнових прав, отримання спадщини, дарування, інвестиційних доходів або іноземних доходів та відзначили в них до сплати відповідні суми податку на доходи фізичних осіб та військового збору, мають сплатити до 1 серпня 2016 року", - нагадала Демченко.

Як повідомляв УНІАН, за 2015 рік кияни подали 1089 декларацій про майновий стан і доходи на загальну суму 358,2 мільйонів гривень, при цьому більше половини цієї суми – 216,8 мільйона гривень задекларували 27 мільйонерів, що проживають в столиці.