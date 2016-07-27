В Україні знову зросла заборгованість по зарплаті

Заборгованість по виплаті заробітної плати в Україні у червні 2016 року зросла на 5,4% порівняно з травнем і на 1 липня склала 1,97 мільярда гривень, повідомила Державна служба статистики.

За даними Держстату, заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств у червні збільшилася на 8,5% - до 1,29 мільярда гривень.

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Основна сума боргу сформувалася на промислових підприємствах (72,7%). На працівників сфер транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності припадає 10% заборгованості.

Найбільші суми заборгованості накопичили підприємства Луганської (23,2%), Донецькій (19,6%) та Харківської (10,1%) областей.

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість по зарплаті у травні 2016 року зросла на 0,9% порівняно з квітнем і на 1 червня склала 1,87 мільярда гривень.