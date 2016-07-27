В українських банках стало більше іноземного капіталу

Частка іноземного капіталу в статутному капіталі працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних банків, за червень 2016 року зросла на 15,1 п. п. – до 54,7% на 1 липня.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року частка іноземного капіталу в працюючих банках України зросла на 11,4 п. п.

Також повідомляється, що кількість працюючих банків з іноземним капіталом в Україні за червень знизилася на 2 - до 39 банків, в тому числі 16 банків-зі 100% іноземним капіталом.

Як повідомляв УНІАН, частка іноземного капіталу в статутному капіталі працюючих банків України за травень 2016 року знизилася на 6,9 в. п. – до 39,6% на 1 червня.