Єврокомісія пропонує не штрафувати Португалію та Іспанію за дефіцит бюджету

Єврокомісія пропонує раді ЄС не накладати штрафів на Португалію та Іспанію за надмірний дефіцит бюджету, повідомляє Прайм з посиланням на віце-президента Єврокомісії з питань євро та соціального діалогу Валдіса Домбровскіса.

"Сьогодні колегія єврокомісарів пропонує скасувати штрафи для обох країн", - сказав він.

Рада міністрів економіки та фінансів країн Євросоюзу (Екофін) 12 липня визнав, що члени єврозони Іспанія і Португалія не вжили достатньо ефективних заходів для зниження дефіцитів своїх бюджетів.

Це означає автоматичний запуск процедури накладення штрафу на ці країни, який може скласти 0,2% їх ВВП та більше. За законом штрафи може бути знижено або навіть обнулено, необхідний запит від самих країн, який би дозволив оцінити ситуацію в них та прийняти рішення щодо скорочення штрафів.

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В ЄС існує Пакт стабільності та зростання, який обмежує дефіцит бюджету кожної з країн ЄС до 3% її ВВП, її державний борг – 60% ВВП. Якщо держава перевищує цей поріг, ЄС вводить в його відношенні процедуру примусового зниження дефіциту і встановлює строк, протягом якого це має бути зроблено.

Примусове зниження дефіциту бюджету може бути болючим для країни, так як може призводити до зниження витрат бюджету, скорочення економічної активності, зростання безробіття.

"Сьогодні колегія єврокомісарів пропонує скасувати штрафи для обох країн", - сказав Домбровскіс на прес-конференції в середу. Він зазначив, що ЄК отримала відповідні запити від Іспанії та Португалії, що дозволяють знизити штрафи.

"При прийнятті рішення єврокомісари керувалися низкою факторів, зокрема врахували, що обидві країни доклали у останні роки значні зусилля для зниження дефіцитів своїх бюджетів, розповів Домбровскіс. Крім того, обидві країни стикаються з соціальними труднощами, зокрема з високим безробіттям", - вказав він.

"Єврокомісія надає свою пропозицію, вирішувати – міністрам", - підсумував віце-президент ЄК.