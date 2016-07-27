Активи працюючих банків в червні зросли на 10 мільярдів - НБУ

Активи працюючих банків України, без врахування неплатоспроможних фінансових установ, за червень поточного року зросли на 10 мільярдів гривень, або на 0,8%, – до 1,261 трильйона гривень за станом на 1 липня.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року активи працюючих банків України зросли на 7 мільярдів гривень, або на 0,6%.

Загальні активи працюючих банків, не відкориговані на суму резервів, в червні знизилися на 25 мільярдів гривень, або на 1,6%, – до 1,572 трильйона гривень на 1 липня. З початку року зафіксовано зростання загальних активів на 1 мільярд гривень, або 0,1%.

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Зобов'язання працюючих банків України у червні зросли на 7 мільярдів гривень, або на 0,6%, – до 1,118 трильйона гривень, капітал зріс на 2,43 мільярда гривень, або на 1,7%, – до 142,263 мільярда гривень.

Також повідомляється, що за червень кількість працюючих банків в Україні, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, скоротилася на 4 – до 102 фінустанов.

Як повідомляв УНІАН, активи працюючих банків України за травень поточного року знизилися на 17 мільярдів гривень, або на 1,3% – до 1,251 трильйона гривень за станом на 1 червня.