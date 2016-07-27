Нацбанк ослабив офіційну гривню до 24,81 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 28 липня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2481,5350 (27 липня – 2478,5259)

100 EUR – 2727,4551 (27 липня – 2725,6349)

10 RUR – 3,7629 (27 липня – 3,7701)

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Як повідомляв УНІАН, 27 липня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 24,80/24,82 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,2630/27,7700 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3750/0,3760 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 24,8088 гривні/долар, було укладено 150 угод на суму 60,72 мільйона доларів.