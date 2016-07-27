НБУ зобов'язав банки повідомляти про рахунки політичних партій

Національний банк України зобов'язав банки повідомляти про відкриття та закриття рахунків політичних партій та їх місцевих організацій Рахунковій палаті та Національному агентству з питань запобігання корупції.

Про це йдеться в постанові НБУ №357, опублікованому на сайті регулятора і вступающем в дію завтра, 28 липня.

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Згідно з документом, повідомлення банку має подаватися за кожним рахунком окремо в установленій формі та містити відомості про вид рахунку, його номер, дату відкриття/закриття, повне найменування та ідентифікаційний код політичної партії або її місцевої організації, а також дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунком.

Нацбанк зазначає, що постанову прийнято на виконання вимог Закону України "Про політичні партії в Україні".

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в березні 2015 року в рамках виконання умов для отримання Україною безвізового режиму з Європейським Союзом створив Національне агентство з питань запобігання корупції, яке повинно займатися перевіркою майнових декларацій чиновників.