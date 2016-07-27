НБУ зобов'язав банки повідомляти про рахунки політичних партій

19:12, 27 липня 2016
Фінанси
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Відтепер банки зобов'язані повідомляти відомості про вид рахунку, його номер, дату відкриття/закриття, повна назва та ідентифікаційний код політичної партії.

Фото УНИАН

Національний банк України зобов'язав банки повідомляти про відкриття та закриття рахунків політичних партій та їх місцевих організацій Рахунковій палаті та Національному агентству з питань запобігання корупції.

Про це йдеться в постанові НБУ №357, опублікованому на сайті регулятора і вступающем в дію завтра, 28 липня.

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Згідно з документом, повідомлення банку має подаватися за кожним рахунком окремо в установленій формі та містити відомості про вид рахунку, його номер, дату відкриття/закриття, повне найменування та ідентифікаційний код політичної партії або її місцевої організації, а також дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунком.

Нацбанк зазначає, що постанову прийнято на виконання вимог Закону України "Про політичні партії в Україні".

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в березні 2015 року в рамках виконання умов для отримання Україною безвізового режиму з Європейським Союзом створив Національне агентство з питань запобігання корупції, яке повинно займатися перевіркою майнових декларацій чиновників.

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