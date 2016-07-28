Прибуток Facebook зріс майже в 3 рази

Чистий прибуток найбільшої в світі соціальної мережі Facebook за підсумками першої половини 2016 року збільшився в 2,89 раза в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становив 3,565 мільярда доларів, йдеться в звіті компанії.

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Прибуток на акцію за шість місяців становив 1,23 долара проти 0,43 долара роком раніше. Виручка Facebook також зросла - в 1,5 раза, до 11,818 мільярда доларів, передає Прайм.

За підсумками другого кварталу чистий прибуток Facebook збільшився в 2,85 рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становив 2,055 мільярда доларів. Прибуток на акцію становив 0,71 долара проти 0,25 долара роком раніше. Аналітики при цьому очікували показник на рівні 0,82 долара. Виручка Facebook також зросла - у 1,6 раза, до 6,436 мільярда доларів.

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Виручка компанії від реклами за підсумками кварталу становила 6,239 мільярда доларів, що на 63% перевищує показник другого кварталу 2015 року. Виручка від мобільної реклами зросла до 84% від усіх рекламних доходів з 76% в аналогічному періоді минулого року.

Кількість активних користувачів соцмережі в червні становила 1,13 мільярда осіб, збільшившись на 17% в річному вираженні. З них 1,03 мільярда осіб заходили в Facebook з мобільних пристроїв (зростання на 22% у річному вираженні). Середня кількість активних користувачів в місяць зросла в річному вираженні на 15% - до 1,71 мільярда користувачів. Число мобільних користувачів Facebook станом на 30 червня 2016 року збільшилася на 20% в річному вираженні, до 1,57 мільярда людей.

"Наше співтовариство і бізнес показали ще один хороший квартал. Ми особливо задоволені нашим прогресом у відео", - наводяться в релізі слова засновника і генерального директора Facebook Марка Цукерберга. Крім того, компанія повідомила, що збирається випустити акції нового класу - класу С без права голосу.