Федеральна резервна система США зберегла базову ставку без змін

Федеральна резервна система США зберегла ключову ставку в діапазоні 0,25-0,50 відсотка річних і повідомила про зменшення короткострокових ризиків для економічного прогнозу, відкривши двері для відновлення посилення грошово-кредитної політики в поточному році.

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Американський центробанк повідомив, що економіка розширилася помірними темпами, а зростання кількості робочих місць в червні було сильним. ФРС додала, що витрати домашніх господарств "значно зросли", і вказала на збільшення показників використання робочої сили, повідомляє Рейтер.

Незважаючи на те, що ФРС повідомила, що продовжує пильно стежити за даними про інфляцію і подіями у світовій економіці та фінансах, вона виглядає менш занепокоєна можливістю потрясінь, які можуть змусити американську економіку збитися з шляху.

"Короткострокові ризики для економічного прогнозу зменшилися", - йдеться в заяві ФРС за підсумками дводенного засідання.

У той же час, центробанк зазначив, що інфляційні очікування слабо змінилися за останні місяці.

ФРС не підвищує ставку федерального фінансування з грудня, коли вона збільшила індикативну вартість запозичень вперше за майже десять років і вказала на ймовірність чотирьох підвищень протягом 2016 року.

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Проте пізніше ФРС стала прогнозувати два підвищення ставки в поточному році, а також знизила довгостроковий прогноз зростання.

Незважаючи на сильне зростання кількості робочих місць в червні і практично повну зайнятість, більшість членів керівництва ФРС закликали до обережності у процесі підвищення ставок, до тих пір, поки інфляція не продемонструє впевненого руху до 2-процентного орієнтира.

В даний час інфляційний індикатор ФРС знаходиться на рівні 1,6 відсотка і залишається нижче орієнтира протягом більше чотирьох років.

Уповільнення світової економіки, волатильність фінансових ринків і невизначеність щодо наслідків рішення Великобританії вийти з ЄС неодноразово змушували ФРС в черговий раз відкласти підвищення ставок.

Цього року відбудуться ще три засідання ФРС: у вересні, листопаді та грудні. Підвищення ставки в листопаді вважається малоймовірним через президентські вибори, які пройдуть через тиждень після засідання центробанку.

Тепер керівники ФРС звернуть увагу на першу оцінку ВВП за другий квартал, яка вийде в п'ятницю і повинна продемонструвати впевнене зростання у порівнянні з першим кварталом.