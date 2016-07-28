Єгипет попросить у МВФ $12 мільярдів кредиту

Влада Єгипту має намір почати переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про надання кредиту в 12 мільярдів доларів протягом трьох років.

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Про це заявив міністр фінансів країни Амру аль-Джархи, передає РИА Новости.

Раніше єгипетські ЗМІ повідомляли про те, що Каїр має намір відновити переговори з МВФ про надання кредиту.

"Плануємо отримати фінансування в розмірі 12 мільярдів доларів від Міжнародного валютного фонду, а також з інших джерел, у тому числі вивівши на IPO 5-6 державних компаній у 2016-2017 роках", — сказав міністр у прямому ефірі телеканалу CBC.

Єгипетська сторона розраховує на отримання від МВФ до чотирьох мільярдів доларів щорічно, протягом трьох років.

Очікується, що переговори стартують в найближчу п'ятницю. В єгипетську столицю для їх проведення з представниками єгипетського Центробанку та уряду приїдуть експерти міжнародної організації.

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Це вже четверта спроба єгипетського уряду отримати кредит МВФ за останні п'ять років, що минули з моменту революції 2011 року, яка призвела до відставки багаторічного президента країни Хосні Мубарака. Попередні звернення до фонду не мали успіху.

Єгипетська економіка так і не змогла до кінця отямитися від масових народних заворушень 2011 і 2013 років, спровокували відтік інвесторів. Ударом по бюджету країни стала і відсутність туристів, які приносили значну частину валютних надходжень в єгипетську скарбницю.

Проблем економіці країни додає значне зниження вартості єгипетського фунта до долара США. За даними місцевих ЗМІ, на чорному ринку ціна долара США наблизилася до тринадцяти фунтів, тоді як офіційний курс, виставлений Центробанком країни, не перевищує дев'яти фунтів за один американський долар.

В минулі місяці цього року значну підтримку економіці Єгипту надали Саудівська Аравія, ОАЕ і Кувейт, виділивши на різні інвестиційні проекти або поклавши на депозит в Центробанку країни до двадцяти мільярдів доларів США.