Кабмін звільнив уповноваженого з питань держборгу

Кабінет міністрів України звільнив екс-заступника міністра фінансів України Віталія Лісовенка з посади урядового уповноваженого з питань управління державним боргом.

Відповідне розпорядження опубліковано на веб-порталі уряду.

«Звільнити Лісовенка Віталія Васильовича з посади урядового уповноваженого з питань управління державним боргом у зв'язку з переходом на іншу роботу», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін увів посаду уповноваженого з питань державного боргу 11 березня. Обов'язком уповноваженого було розробка і реалізація пропозицій з управління держборгом, які можуть включати проведення операцій, випуск, викуп та продаж державних боргових зобов'язань, а також проведення переговорів про реструктуризацію.