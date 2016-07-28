НБУ здешевив кредити для економіки: знизив облікову ставку до 15,5%

Правління Національного банку України ухвалило рішення з 29 липня знизити облікову ставку на 1 п.п. - до 15,5% річних із 16,5%, при цьому регулятор четвертий місяць поспіль знижує облікову ставку.

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Як повідомили в НБУ, подальше пом'якшення монетарної політики стало можливим завдяки продовженню тренду зниження інфляції, яка за підсумками червня становила 6,9% в річному вираженні.

За оцінками регулятора, ухвалене рішення узгоджене з необхідністю досягнення цільових показників інфляції на рівні 12% плюс/мінус 3 п. п. в поточному році й на рівні 8% плюс/мінус 2 п. п. – в наступному.

Довідка УНІАН. Максимальне історичне значення облікової ставки НБУ на рівні 30% річних діяло з 4 березня до 28 серпня 2015 року, після чого регулятор знизив облікову ставку до 27%, з 25 вересня – до 22%, з 24 червня 2016 року – до 16,5% річних і анонсував подальше зниження ставки при збереженні спокійної ситуації на ринку.

В Україні в червні порівняно з попереднім місяцем зафіксована дефляція на рівні 0,2%, в річному вираженні інфляція сповільнилася до 6,9%.

Національний банк України прогнозує уповільнення споживчої інфляції в Україні за підсумками 2016 року до 12%.