Нацбанк пом'якшив валютні обмеження

Національний банк України з 29 липня робить чергові кроки з лібералізації валютного ринку, в тому числі збільшує граничні терміни розрахунків за експортно-імпортними контрактами до 120 з 90 днів, а також удвічі – до 1 млн дол. - підвищує суму розрахунків, понад яку платежі за імпортними контрактами можуть здійснюватися тільки із застосуванням акредитивної форми розрахунків.

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Як повідомили в НБУ, такі кроки демонструють незмінність курсу регулятора щодо валютної лібералізації і є справжнім проривом на шляху до вільного валютного ринку і руху капіталу.

За інформацією НБУ, український бізнес сподівався на такі рішення, і вітчизняні товаровиробники зможуть активізувати зовнішньоекономічну діяльність без загрози для стабільності валютного ринку.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 8 червня прийняв рішення пом'якшити ряд обмежень на валютному ринку, запроваджених у 2014-2015 роках для стабілізації курсу гривні.

Зокрема, з 9 червня норму обов'язкового продажу виручки для експортерів знижено до 65% з 75%, ліміт купівлі готівкової валюти фізособами підвищено удвічі - до еквівалента 12 тис. грн на день, максимальна сума видачі валютної готівки зросла удвічі - до еквівалента 100 тис. грн на клієнта на добу, а для гривневої готівки ліміт скасовано зовсім.

Також з 13 червня регулятор дозволив виплату дивідендів іноземним інвесторам за 2014-2015 роки за певним графіком.

Крім того, з 15 червня банки можуть змінювати курс купівлі/продажу валюти протягом одного операційного дня, а в системі одного банку можна використовувати різні курси.