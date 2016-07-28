Нацбанк погіршив прогноз щодо резервів на 2016 рік та покращив на 2017

Національний банк України погіршив прогноз зростання міжнародних резервів України на кінець 2016 року до 17,2 мільярда доларів з 18,7 мільярда доларів, прогнозованих раніше.

Як повідомили в НБУ, одночасно регулятор поліпшив прогноз зростання резервів на кінець 2017 року до 23,5 мільярда доларів з 22,6 мільярда доларів, прогнозованих раніше.

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Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів України Олександр Данилюк 26 липня заявив, що засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо українського питання очікується наприкінці серпня.

Коментуючи цю заяву, опитані УНІАН експерти висловили думку, що Україна може отримати черговий транш кредиту МВФ у вересні, але отримання всіх трьох запланованих на поточний рік траншів за програмою з Фондом малоймовірно.

Золотовалютні резерви Національного банку України у червні 2016 року зросли на 3,3%, або на 445 мільйонів доларів - до 13,981 мільярда доларів.