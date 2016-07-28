У Гонтаревої зберегли прогноз зростання економіки України на рівні 1%

Як повідомили в НБУ, прогноз по інфляції також залишається незмінним – на рівні 12% 2016 року і 8% - 2017 року.

Одночасно регулятор поліпшив прогноз динаміки поточного рахунку платіжного балансу, і згідно з оновленими даними, 2016 року очікується його дефіцит на рівні 1,8 мільярда доларів,тоді як раніше прогнозувався дефіцит на рівні 2,3 мільярда доларів.

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Як повідомляв УНІАН, ВВП України в першому кварталі 2016 року порівняно з попереднім кварталом з урахуванням сезонного фактора знизився на 0,7%, порівняно з першим кварталом 2015 року - зріс на 0,1%.

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,5% при інфляції 15,1%, Світовий банк – зростання ВВП на 1% при інфляції 15%.

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2016 року може скласти 1% при інфляції до 19%.