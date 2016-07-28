Гонтарева очікує до кінця року два транші від МВФ на $2,7 мільярда

Національний банк України сподівається на отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду наприкінці серпня, очікуючи два транші кредиту Фонду до кінця року на $2,7 мільярда.

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Про це повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева під час брифінгу.

«Сподіваємося на кінець серпня», - сказала Гонтарева, відповідаючи на питання про можливі терміни надходження чергового траншу МВФ.

За її словами, погіршення прогнозу щодо міжнародних резервів України на поточний рік за одночасного покращення на наступний рік зумовлено тим, що отримання трьох раніше запланованих траншів від МВФ до кінця року малоймовірне, у зв'язку з чим очікується тільки 2 транші.

Відповідаючи на запитання про те, яким буде обсяг коштів від МВФ, очікуваний цього року, в абсолютних величинах, голова НБУ повідомила, що йдеться про 2,7 млрд дол. «Це 2,7 млрд дол., тому що ми перенесли один транш на наступний рік. Це наш прогноз – прогноз Національного банку», - пояснила вона.

Раніше Національний банк повідомив, що погіршив прогноз зростання міжнародних резервів України на кінець 2016 року до 17,2 млрд дол. з 18,7 млрд дол., водночас поліпшивши прогноз на кінець 2017 року до 23,5 млрд дол. з 22,6 млрд дол.

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Золотовалютні резерви Національного банку України у червні 2016 року зросли на 3,3%, або на 445 млн дол. - до 13,981 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів України Олександр Данилюк 26 липня заявив, що засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо українського питання очікується наприкінці серпня.

Коментуючи цю заяву, опитані УНІАН експерти висловили думку, що Україна може отримати черговий транш кредиту МВФ у вересні, але отримання всіх трьох запланованих на поточний рік траншів за програмою з Фондом малоймовірно.

МВФ схвалив програму співробітництва з Україною з використанням механізму розширеного фінансування у березні 2015 року терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Минулого року Україна отримала за програмою 2 транші обсягами 5 і 1,7 млрд дол.