Зростання економіки України у другому кварталі перевищило 1% - НБУ

Зростання ВВП України у другому кварталі, за оцінками Національного банку України, перевищив 1%.

Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб в ході брифінгу.

"У першому кварталі ми бачили не дуже велике зростання. У другому кварталі ситуація покращилася, і, за нашими оцінками, зростання перевищило 1% - у діапазоні від 1 до 2%", - сказав Він.

При цьому він зазначив, що це прогноз регулятора, і остаточні дані можуть бути дещо іншими.

Раніше Національний банк повідомляв, що зберіг прогноз темпів зростання ВВП України 2016 року на 1,1%, 2017 року – на 3%. Прогноз регулятора по інфляції також залишився незмінним – на рівні 12% 2016 року і 8% - 2017 року.

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Як повідомляв УНІАН, ВВП України в першому кварталі 2016 року порівняно з попереднім кварталом з урахуванням сезонного фактора знизився на 0,7%, порівняно з першим кварталом 2015 року - зріс на 0,1%.

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,5% при інфляції 15,1%, Світовий банк – зростання ВВП на 1% при інфляції 15%.

Згідно експертного консенсус-прогнозу, складеного УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2016 року може скласти 1% при інфляції до 19%.