Держборг України з початку року зріс до $67,1 мільярда

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на кінець червня 2016 року склала 67,116 мільярда доларів, що на 2,5%, або на 1,610 мільярда доларів, що більше показника на початок поточного року.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, в гривневому еквіваленті загальна сума державного та гарантованого державою боргу на кінець червня склала 1,668 трильйона гривень, що на 6,1%, або на 95,952 мільярда гривень, що вище показника на початок року.

Згідно з наведеними даними, в червні сума державного і гарантованого державою боргу в доларах знизилася на 0,33%, у гривневому еквіваленті – знизилася на 0,9%.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на 31 грудня 2015 року склала 65,506 мільярда доларів, що в гривневому еквіваленті на цю дату склала 1,572 трильйона гривень.