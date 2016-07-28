МВФ планує розглянути виділення траншу Україні не раніше кінця серпня

Рада директорів Міжнародного валютного фонду може розглянути питання виділення Україні третього траншу після двотижневої перерви в роботі - не раніше другої половини серпня, але точної дати поки не призначено.

Про це заявив заступник глави департаменту комунікацій МВФ Вільям Мюррей на брифінгу у Вашингтоні.

“Очевидно, що ми не очікуємо засідання ради директорів (щодо українського питання - УНІАН) до двотижневої перерви. Ми очікуємо, що рада директорів розгляне Україну за деякий час. Але у мене немає інформації про точну дату засідання ради директорів по програмі з Україною. За деякий час після перерви. Можливо, серпень або вересень... найшвидше - це друга половина серпня, але точної дати немає", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України сподівається на отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду наприкінці серпня, очікуючи два траншу кредиту Фонду до кінця року в сумі 2,7 мільярда доларів.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк 26 липня заявив, що засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо українського питання очікується наприкінці серпня.

Коментуючи цю заяву, опитані УНІАН експерти висловили думку, що Україна може отримати черговий транш кредиту МВФ у вересні, але отримання всіх трьох запланованих на поточний рік траншів за програмою з Фондом малоймовірно.

МВФ схвалив програму співробітництва з Україною з використанням механізму розширеного фінансування у березні 2015 року терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 мільярда доларів. Минулого року Україна отримала за програмою 2 транші обсягом 5 і 1,7 мільярда доларів.