Вкладникам банку "Хрещатик" обіцяють відновити виплати в першій половині серпня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб обіцяє відновити виплати гарантованих відшкодувань вкладникам банку "Хрещатик" за загальним реєстром в першій половині серпня.

Як повідомляється на сайті фонду, в даний час триває технологічний перерву, але в зв'язку з майбутнім відновленням виплат вкладникам, які не звернулися за отриманням відшкодування в банки-агенти до 21 липня, не потрібно направляти у фонд індивідуальні звернення.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Хрещатик" з 6 червня почав ліквідацію фінустанови. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 5 квітня.

Банк "Хрещатик" працює на ринку України з 1993 року і входив до двадцятки найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку, ключовими власниками фінустанови є громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко із часткою 24%.