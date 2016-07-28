Вкладникам банку "Хрещатик" обіцяють відновити виплати в першій половині серпня
Вкладникам, які не звернулися за відшкодуванням до 21 липня, не потрібно направляти до фонду індивідуальні звернення.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб обіцяє відновити виплати гарантованих відшкодувань вкладникам банку "Хрещатик" за загальним реєстром в першій половині серпня.
Як повідомляється на сайті фонду, в даний час триває технологічний перерву, але в зв'язку з майбутнім відновленням виплат вкладникам, які не звернулися за отриманням відшкодування в банки-агенти до 21 липня, не потрібно направляти у фонд індивідуальні звернення.
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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Хрещатик" з 6 червня почав ліквідацію фінустанови. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 5 квітня.
Банк "Хрещатик" працює на ринку України з 1993 року і входив до двадцятки найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку, ключовими власниками фінустанови є громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко із часткою 24%.