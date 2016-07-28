Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 24,79 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 29 липня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2479,8204 (28 липня – 2481,5350)

100 EUR – 2750,1208 (28 липня – 2727,4551)

10 RUR – 3,7509 (28 липня – 3,7629)

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Як повідомляв УНІАН, 28 липня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,79/24,80 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,5290/27,5380 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3720/0,3730 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 24,7982 гривні/долар, станом на цю годину укладено 445 угод на суму 349,93 мільйона доларів.