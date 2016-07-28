Реальна зарплата в Україні збільшилася на 7,2%

Реальна заробітна плата у червні 2016 року перевищила показник минулого місяця на 7,2%, йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

При цьому порівняно з червнем 2015 року реальна заробітна плата зросла на 17,3%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в червні зросла на 7,1%, порівняно з травнем і склала 5 337 гривень. Дане значення в 3,7 рази вище за рівень мінімальної заробітної плати в Україні, яка становить 1 450 гривень.

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Прес-служба Держстату зазначила, що порівняно з червнем 2015 року середня номінальна зарплата зросла на 24,1%.

Найвищі середні зарплати в червні зафіксовано на авіаційному транспорті – 26,085 тисячі гривень, фінансової і страхової діяльності – 9,985 тисячі гривень, і сфері телекомунікацій – 9,315 тисячі гривень.

Найменший рівень середньої зарплати в травні було зафіксовано у сфері поштової та кур'єрської діяльності – 2,8 тисячі гривень.

Дані розраховано без урахування тимчасово окупованій Росією території Криму та частині зони АТО.

Як повідомляв УНІАН, середня заробітна плата штатного працівника в Україні 2015 року зросла на 30%, а реальна – зменшилася на 10% порівняно з 2014 роком.