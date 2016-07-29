Росія просить суд прискорити процес прийняття рішення щодо "боргу Януковича"

Таке клопотання вона вже направила до суду, повідомляє РИА Новости.

"Росія подала до Високого сду Лондона клопотання про винесення в прискореному порядку рішення за позовом, поданим у зв'язку з невиплатою Україною боргу в 3 мільярди доларів", - заявили в Мінфіні РФ.

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У зверненні адвокати РФ заявляють, що "Україна включила в відзив на позов ряд виключно політичних аргументів, що не відносяться очевидних вимога Трасті виконати боргові зобов'язання і, найчастіше, не відповідають дійсності".

У РФ очікують, що слухання з клопотання відбудеться в кінці 2016 року.

"У разі задоволення судом проведення повномасштабного судового процесу не потрібно і остаточне рішення по суті може бути винесено вже на початку 2017 року", - пише видання.

За оцінками опитаних УНІАН юристів і експертів боргового ринку, майбутнє судовий розгляд з Росією буде складним і займе кілька років. Разом з тим експерти вважають, що цей розгляд не загрожує особливим дискомфортом для нашої країни, а рішення суду на користь Росії не буде достатньою підставою для миттєвої сплати боргу, при цьому Україна не буде відчувати проблем з отриманням нових кредитів від Міжнародного валютного фонду та інших офіційних кредиторів.