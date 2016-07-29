Банк Японії зберіг негативну процентну ставку

Банк Японії зберіг процентну ставку на від'ємному рівні - мінус 0,1%, повідомляє Газета.ru з посиланням на опубліковану заяву фінансового регулятора.

"Банк вирішив... продовжувати застосовувати процентну ставку в мінус 0,1%", - йдеться в повідомленні.

При цьому також зазначено, що за збереження негативної процентної ставки висловилися сім членів регулятора, проти були двоє.

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Наголошується, що дане рішення повністю збіглося з прогнозами аналітиків.

Як повідомляв УНІАН, Банк Японії вперше ввів від'ємну відсоткову ставку на рівні мінус 0,1% у січні 2016 року.

Ця ставка застосовується до поточних рахунках фінансових інститутів у Банку Японії. Раніше вона становила 0,1%.

Разом з тим, Банк Японії знову підтвердив намір зберегти курс на збільшення грошової бази в межах 80 трильйонів ієн щорічно (приблизно 654 мільярда доларів), що повністю збіглося з прогнозами аналітиків.