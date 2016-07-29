Amazon збільшив прибуток майже в 40 разів

Чистий прибуток онлайн-ритейлера Amazon за підсумками першого півріччя 2016 року зріс в 39 разів, склавши 1,37 мільярда доларів, повідомляє РБК з посиланням на звітність компанії.

"Прибуток інтернет-гіганта за підсумками другого кварталу склав 857 мільйонів доларів, це в 9,3 рази більше показника за аналогічний період минулого року. Продажі компанії при цьому зросли на 29,6%, до 59,532 мільярда доларів", - йдеться в повідомленні.

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"Це були напружені кілька місяців для Amazon у всьому світі, і особливо в Індії", - заявив засновник і гендиректор Amazon.com Джефф Безос.

Як очікують в самій компанії, за підсумками третього кварталу продажі зростуть ще на 22-32% в річному вираженні.

Як повідомлялося напередодні, 28 липня, Безос увійшов у трійку найбагатших людей світу за версією Bloomberg Billionaires Index. За оцінкою на 21 липня його стан становила 65,1 мільярда доларів.

Amazon є одним з найбільших в світі онлайн-ритейлерів. Крім США компанія працює в Канаді, Китаї, Бразилії, Японії та країнах Європи. Інтернет-магазин Amazon.com було запущено в липні 1995 року.