Платіжний баланс України у першому півріччі зведений з профіцитом $406 мільйонів

Платіжний баланс України в січні-червні поточного року, за попередніми даними, зведений з профіцитом на рівні 406 мільйонів доларів, проти дефіциту за аналогічний період минулого року в розмірі 1,3 мільярда доларів.

Як повідомляється на сайті НБУ, в червні профіцит склав 377 мільйонів доларів, що на 22,9% нижче профіциту за червень 2015 року.

Згідно з наведеними даними, поточний рахунок платіжного балансу в червні зведений з профіцитом 241 мільйон доларів, за січень-червень – з дефіцитом 184 мільйони доларів.

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Фінансовий рахунок зведено з дефіцитом 136 мільйонів доларів у червні, з дефіцитом у 547 мільйонів доларів – за січень-червень.

Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України в травні поточного року, за попередніми даними, зведений з профіцитом на рівні 374 мільйонів доларів, що на 54 мільйони доларів, або на 16,9%, більше профіциту за травень 2015 року на рівні 320 мільйонів доларів.

З початку року, за січень-травень, сальдо платіжного балансу стало позитивним і становило 29 мільйонів доларів, при цьому за аналогічний період попереднього року платіжний баланс був зведений з дефіцитом у 1,789 мільярда доларів.

Національний банк України прогнозує профіцит зведеного платіжного балансу 2016 року на рівні близько 1,2 мільярда доларів, що разом із надходженнями від МВФ дозволить збільшити міжнародні резерви України до 18,7 мільярда доларів.