В Україні з початку року зріс дефіцит зовнішньої торгівлі

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-червня 2016 року склав 1,953 мільярда доларів, що на 23,5% більше дефіциту за січень-червень 2015 року на рівні 1,581 мільярда доларів.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на попередні дані, експорт товарів у січні-червні 2016 року склав 15,241 мільярда доларів, скоротившись порівняно з січнем-червнем 2015 року на 11,9%, імпорт скоротився на 9,9% - до 17,194 мільярда доларів.

Нацбанк зазначає, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-травня 2016 року склав 1,753 мільярда доларів, що на 12,2% більше дефіциту за січень-травень 2015 року на рівні 1,562 мільярда доларів.