Мінекономрозвитку прогнозує зростання торгового обороту майже на 2%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує зростання обороту роздрібної та оптової торгівлі на 1,8% за результатами 2016 року.

Відповідний прогноз міститься в аналітичному матеріалі, опублікованому на сайті Мінекономрозвитку.

При цьому в міністерстві зазначили, що зростання обороту роздрібної торгівлі в січні-червні на 2,3% викликано активізацією попиту домогосподарств на тлі зростання реальної заробітної плати.

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Зростання оптового товарообігу на 3,6% за аналогічний період обумовлений збільшенням попиту підприємств реального сектору економіки як на вітчизняні, так і імпортні товари.

Разом з тим, на думку аналітиків міністерства, ключовим фактором позитивної динаміки все ще залишається ефект низької статистичної бази 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-червні 2016 року збільшився на 2,3% порівняно з аналогічним періодом 2015 року (у порівнянних цінах) до 527,5 мільярда гривень.