"Сбербанк Росії" продав "дочку" в Словаччині

Сбербанк Росії закрив операцію з продажу свого дочірнього банку Sberbank Slovensko компанії Penta Investments, повідомляє Прайм з посиланням на прес-реліз найбільшого російського банку.

"Після підписання 17 грудня угоди Sberbank Europe AG завершив продаж 99,5% своєї словацької структури Sberbank Slovensko компанії Penta Investments", - йдеться в повідомленні.

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Станом на грудень 2015 року активи Sberbank Slovensko становили 1,8 мільярда євро, кількість активних клієнтів перевищувало 110 тисяч.

"Рішення про продаж Sberbank Slovensko узгоджується зі стратегічним оглядом ринків, на яких Sberbank здійснює свою діяльність в Європі. Sberbank Europe продовжує подальший розвиток своїх цифрових продуктів і послуг, зосереджуючи свою діяльність на своїх основних ринках", - наводяться в релізі слова першого заступника голови правління Ощадбанку Льва Хасіс.

У грудні керівництво Ощадбанку заявило про свої плани продати 99,5% свого дочірнього банку Словаччини групі Penta Investments в першому півріччі 2016 року.