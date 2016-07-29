Кремль сподівається на повернення Україною $3 мільярдів "кредиту Януковича"

У Кремлі заявили, що сподіваються на повернення Україною 3 млрд дол., отриманих як кредит у період президентства Віктора Януковича.

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Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам у Москві сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Безперечно, ми як і раніше розраховуємо на те, що необхідні суверенні зобов'язання буде виконано українською стороною. На тлі заяв про відмову від цих зобов'язань, як ми й говорили неодноразово, Росія використовуватиме всі передбачені міжнародним законодавством інструменти для захисту своїх інтересів», - заявив він.

На питання, чи буде Росія добиватися арешту активів України за кордоном, у разі програшу Україною суду в Лондоні, Пєсков сказав: «Мені невідомо про це».

Довідка УНІАН. Росія звернулася до високого суду Лондона з позовом до України щодо боргу в лютому 2016 року. Кредит було видано шляхом викупу євробондів України через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавною.

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Україна включила російський кредит у периметр реструктуризації держборгу, яку успішно завершила щодо 13 з 14 випусків облігацій у листопаді минулого року. «Російські» облігації не ввійшли в перелік паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери, у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі. Під час переговорів російська сторона в публічних заявах наполягала на отриманні кращих умов, ніж до інших кредиторів - учасників реструктуризації, що заборонено меморандумом про обмін облігацій, укладеним між Україною і власниками реструктурованих облігацій.

Україна проводила реструктуризацію держборгу в рамках програми з Міжнародним валютним фондом, схваленої Радою директорів МВФ у березні минулого року. У грудні МВФ визнав борг України перед Росією офіційним, оскільки з'ясувалося, що власником цього боргу був і залишається уряд РФ. Водночас Фонд пом'якшив вимоги своєї політики кредитування країн, які мають боргові проблеми, зокрема й щодо суверенного боргу, що дає змогу ряду країн, включаючи Україну, продовжити співпрацю з МВФ навіть у разі невиплати боргів, зокрема «російського» боргу.

У зв'язку з відмовою РФ від участі в борговій операції, Кабінет міністрів України в грудні минулого року ввів мораторій на виплату за «російським» бондами і доручив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів нашої країни в суді. Згодом рішенням Верховної Ради України цей мораторій було встановлено як безстроковий.