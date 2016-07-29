Пенсійний фонд НБУ вийшов у прибуток вперше з 2014 року

Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України за підсумками першого півріччя 2016 року отримав прибуток у розмірі 33,3 млн грн, повідомляється на сайті НБУ.

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Згідно з повідомленням, фонд вийшов на прибуткову діяльність вперше з 2014 року.

Зокрема, фонд отримав дохід від портфельних інвестицій і депозитів - 35 млн гривень, дохід від реструктуризації заборгованості - 8 млн гривень.

Регулятор відзначив, що провів реструктуризацію проблемних активів, почав претензійно-позовну роботу щодо повернення проблемної заборгованості та з 21 березня 2016 року привів вартість активів фонду до справедливої ринкової вартості. За даними НБУ, справедлива вартість активів на кінець 2014 року становила 775,2 млн грн (балансова – 1,612 млрд грн), на кінець 2015 року – 968,7 млн грн (балансова – 1 млрд грн). На кінець I півріччя 2016 року розбіжність між балансовою і справедливою вартістю була усунена і склала 984,6 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, минулого року Служба безпеки України відкрила провадження за фактом фінансових зловживань у корпоративному недержавному пенсійному фонді Національного банку на 600 млн грн.

У результаті протиправної діяльності колишніх посадових осіб фонду значних фінансових втрат зазнали понад 10 тис. працівників НБУ - учасників недержавної програми пенсійного забезпечення.