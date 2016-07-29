Зростання ВВП єврозони сповільнилося, інфляція прискорилася

Зростання ВВП 19 країн єврозони, за першою оцінкою, становило у другому кварталі 2016 року 0,3% в квартальному вираженні і 1,6% - в річному, повідомляється в прес-релізі європейського статистичного агентства Євростат.

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Аналітики, опитані агентством Рейтер, очікували зростання ВВП в квартальному вираженні на 0,3%, а в річному - на 1,5%, передає Прайм.

У першому кварталі зростання економіки валютного союзу становило 1,7% в річному вираженні і 0,6% - в квартальному.

Річна інфляція в 19 країнах єврозони в липні, за попередньою оцінкою, прискорилася до 0,2% з 0,1% у червні.

Аналітики очікували липневий показник на рівні 0,1%.

Безробіття в єврозоні в червні 2016 року збереглася на рівні травня в 10,1%, йдеться в звіті європейського статистичного агентства.